В Житомирской области на мине подорвался автомобиль: погибла супружеская пара 8 декабря, 12:23 В результате подрыва авто погибла супружеская пара (Фото:Полиция Житомирской области)

Днем в среду, 7 декабря, в Олевской громаде Житомирской области между селами на мине подорвался автомобиль. Два человека погибли.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области в Facebook.

«Предварительно известно, что местные супруги, 38-летний мужчина и его 32-летняя жена, двигались на автомобиле Ford Transit по дороге из с. Сущан по направлению с. Копища. На определенном отрезке их авто оказалось на обочине, где автомобиль подорвался, предварительно, на мине. В результате супруги погибли», — говорится в сообщении.

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У погибших супругов осталось восемь детей. Сейчас они под присмотром родственников.

В полиции напомнили, что в северных районах Житомирской области действуют режимные ограничения, среди которых:

любые передвижения гражданских лиц ближе, чем за километр до госграницы, кроме территории населенных пунктов;

передвижение и пребывание лиц в лесных массивах и лесных полосах;

перевозки в транспортных средствах оружия и любых средств активной обороны без соответствующих разрешений;

охота и рыболовство в пределах приграничной полосы.

Накануне сообщалось, что в Херсонской области на минах подорвалась группа украинских правоохранителей. В результате погибли четверо полицейских, среди которых — глава Нацполиции Черкасской области Михаил Куратченко.