Авто на еврономерах заблокировали улицы в Киеве и трассы, протестуя против цен на топливо

Акция проходит и в Броварах

Утром в четверг, 11 октября, авто на еврономерах заблокировали часть улиц в Киеве, а также трассы на подъездах к столице, протестуя против повышения цен на топливо.

Как сообщает УНИАН, заблокировано движение по улице Богатырской, а также на проспекте Победы.

В организации Авто Евро Сила, которая инициировала акцию, сообщили, что заблокирована также трасса Киев-Одесса.

К протестам присоединились и Бровары.

Как сообщает Укринформ, активисты также сосредоточились в районе правительственного квартала на улице Грушевского.

Владельцы авто громко сигналят, однако движение для другого транспорта не перекрыто. Общественный транспорт свободно передвигается по улицам столицы.

Участники акции требуют снизить стоимость топлива до уровня весны этого года за счет уменьшения размера акциза на топливо и привязки акциза к украинской валюте.