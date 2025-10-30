Проснуться в 6:30, потому что надо переставить машину, чтобы не блокировать соседа по забитой парковке. Записаться на СТО, пройти техосмотр, оплатить страховку, купить зимнюю резину, залить омыватель… Кажется, это мелочи. Но когда они складываются в одну цепочку, то отнимают значительную часть драгоценного времени (и финансов). Автомобиль обещает свободу, но часто превращается в дополнительный балласт.

Конечно, владение собственной машиной имеет немало преимуществ и добавляет определенный комфорт в жизнь. Но в этом тексте мы поговорим о том, что часто остается за кадром: сколько стоит владеть машиной, действительно ли это выгодно и что мы теряем, когда держим авто в гараже (даже тогда, когда им мало пользуемся).

Берем калькулятор

Обычно, когда думаем о расходах на машину, первая мысль о горючем. Впрочем, пунктов расходов ощутимо больше.

Топливо. По данным Консалтинговой группы А-95, средняя цена за литр бензина A-95 по состоянию на середину октября 2025 года составляет примерно 58,75 грн/литр. Если средний расход авто ~7 л/100 км в городском режиме, то чтобы проехать 10 000 км в год, нужно 700 литров. Соответственно, это 41 125 грн в год, или около 3,5 тыс. грн в месяц.



Страхование. Недавно обязательная страховка ( ОСАГО) подорожала из-за изменений законодательства и увеличения покрытия. Для владельца авто с двигателем до 2,0 литров, проживающего в Киеве, она будет стоить 5,5−7,5 тысяч гривен, свидетельствуют данные Hotline Finance.



ТО и расходные материалы. Плановое техническое обслуживание на СТО — диагностика, замена масла и фильтров — будет стоить примерно 2300 грн только за работы, говорят в автосервисе Oiler. Добавьте к этому еще пару тысяч на новые фильтры и учтите цену моторного масла, которая начинается от 200−300 грн за литр. Финальный чек составит 5−6 тысяч гривен ( если с авто все хорошо и, кроме плановых работ, ничего не нужно).



Парковка. В Киеве стоимость месячного парковочного абонемента ( в центральных зонах) может достигать 5 145 грн в месяц. Аренда паркоместа в крытом паркинге в спальном районе столицы заберет еще 2500−8500 грн в месяц, в зависимости от района.



Мойка, мелкие услуги. Самый простой вариант с мойкой самообслуживания будет стоить 150−200 грн за раз, комплексная мойка авто может стоить от 500 грн.



Амортизация, налоги, другие расходы. Эти расходы сложно обобщить, но их никто не отменял: это и износ деталей, и замена и хранение шин, аккумуляторы и т. д.

Поэтому, если взять «консервативный сценарий» для рядового пользователя в Киеве, даже в условиях парковки «где получится», выходим на цифру более 60 тысяч гривен (или 5 тыс. грн в месяц) — и это без учета непредсказуемых расходов. Если же добавить паркинг (даже просто во время передвижения по городу), комплекты резины, возможные поломки, то реальная сумма легко достигнет 10 тысяч гривен в месяц.

Эти расходы этого стоят, скажете вы, ведь собственный автомобиль — это свобода передвижения, высокий уровень комфорта, статус, в конце концов. Возможно, и так, впрочем, давайте посмотрим на это подробнее.

Мифы и правда об отказе от собственного авто

Миф 1: Без собственного авто — как без рук

Многие до сих пор считают, что авто — это единственный способ чувствовать себя мобильным и независимым. Особенно если живешь в большом городе, где нужно быть везде одновременно. Кажется, что без собственного авто — не успеешь, не доедешь, не удержишь темп жизни.

Что на самом деле: Большинство городских поездок — короткие и предсказуемые. Сегодня райдгейлинг-сервисы (вызов авто через приложение), каршеринг, общественный транспорт, самокаты или велосипеды закрывают большинство ежедневных маршрутов. Вы не стоите в пробках, не ищете парковку и не платите за простой машины.

Миф 2: Собственное авто — это дешевле

Привычка мыслить «куплю авто — и больше не буду тратиться» возникает тогда, когда не считаешь регулярные мелкие расходы на машину. Но в современных городах содержание машины, как мы посчитали выше, — это постоянная статья расходов: топливо, парковка, ремонт, страховка и тому подобное.

Что на самом деле: Как показывают реальные расчеты, содержание авто стоит в среднем до 10 тысяч гривен в месяц. И это без непредвиденных расходов. В странах ЕС, где культура более привычна к прагматичному просчету семейного бюджета, 67% миллениалов считают, что владение авто в городе — экономически неоправданно, говорится в исследовании Deloitte Global Automotive Consumer Study.

Миф 3: Машина — это свобода

Идея про «авто как символ независимости» появилась еще в прошлом веке. Тогда это действительно означало новые горизонты. Но сегодня, когда города переполнены пробками, а парковка превратилась в борьбу, эта «свобода» часто заканчивается нервами.

Что на самом деле: Настоящая свобода — это возможность управлять своим временем, не теряя его на мелкие хлопоты. Не думать о шинах, заправках или штрафах. Вышел из дома, нажал кнопку в приложении — и через несколько минут уже в пути. Управляешь не машиной, а собственным временем.

Миф 4: Без авто не поедешь за город или к родственникам

Многие держат машину «на всякий случай», чтобы можно было отправиться в путешествие или навестить родных. Конечно, сейчас в Украине это еще и вопрос безопасности. Впрочем, если подсчитать — поездки «выходного дня» по такому сценарию случаются несколько раз в год, а остальное время авто просто стоит.

Что на самом деле: Разовые выезды легко решаются благодаря аренде авто или тем самым райдгейлинг-сервисам. Можно взять машину на день или даже несколько часов — без затрат на содержание и техосмотр. Комфорт тот же, а обязательств — меньше.

Миф 5: Авто — это статус

Еще недавно машина считалась показателем успеха. Чем дороже — тем лучше. Но в современном мире статус меняет форму. Люди — в частности младшие поколения миллениалов и «зумеров» — все чаще выбирают время и свободу вместо владения вещами.

Что на самом деле: По исследованию McKinsey, 74% городских жителей в мире считают, что мобильность как услуга — более практична, чем собственность. Статус теперь в гибкости, а не в «железе под окном».

Планируй жизнь, а не обслуживание авто

Если посмотреть на транспорт чисто утилитарно, его задача — переместить нас из точки А в точку Б. Соответственно, зачем беспокоиться об остальном: заправках, парковках, пробках, сезонной резине, сервисе? Собственное авто — это собственное авто, но его альтернативы дают чуть ли не больше свободы и спонтанности в мире, где рабочие календари забиты, а время становится все более ограниченным.

Сегодня владеть авто стоит столько же (или даже больше), как и комфортно передвигаться без своей машины. Это не значит, что люди будут массово отказываться от своих автомобилей, но возможностей для качественного улучшения своей жизни у них становится больше. Ведь мы привыкли думать, что владеть авто — это условный «стандарт жизни». Но мир меняется: комфорт больше не привязан к гаражу. И когда на кону стоят не только деньги, но и свобода, настроение, пространство и время — выбор часто склоняется не в сторону ключей в кармане.