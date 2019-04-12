Австрийский журналист, поддерживающий "Л/ДНР", заявил о снятии запрета СБУ на въезд в Украину Сегодня, 11:04 351 Цей матеріал також доступний українською Olga Chervakova/Facebook Вершютц неоднократно нарушал украинскую границу и устраивал провокации в пользу Кремля Olga Chervakova/Facebook

Скандальный австрийский журналист Кристиан Вершютц, который является сторонником прокремлевских террористов "Л/ДНР", заявил о снятии с него запрета СБУ на въезд в Украину.

Об этом он написал у себя в Facebook, опубликовав соответствующее письмо украинской спецслужбы.

В нем говорится, что запрет на въезд отменен "в связи с поступлением информации о прекращении существования обстоятельств, на основании которых лицу был запрещен въезд".



"Запрет на въезд в Украину снят! Спасибо всем официальным и неофициальным помощникам", - прокомментировал ситуацию Вершютц.

Напомним, СБУ запретила въезд Кристиану Вершютцу сроком на один год из-за "существующих угроз его жизни в Украине".

На решение спецслужбы пожаловалась пророссийский министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая приглашала на свою свадьбу главу Кремля Владимира Путина и даже танцевала с ним.



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В свою очередь сам Вершютц подал в суд, где его интересы отстаивала команда экс-заместителя главы администрации президента Украины времен Януковича Андрея Портнова.

При этом, по данным центра Миротворец, австрийский пропагандист неоднократно нарушал государственную границу Украины с целью провокаций, публиковал антиукраинские материалы и участвовал в попытках легализировать аннексию Россией Крыма.

