Австрийский журналист, поддерживающий "Л/ДНР", заявил о снятии запрета СБУ на въезд в Украину
Скандальный австрийский
журналист Кристиан Вершютц, который является сторонником прокремлевских террористов "Л/ДНР", заявил о снятии с него запрета СБУ на
въезд в Украину.
Об этом он написал у себя в Facebook, опубликовав соответствующее письмо украинской спецслужбы.
В нем говорится, что запрет на въезд отменен "в связи с поступлением информации о прекращении существования обстоятельств, на основании которых лицу был запрещен въезд".
"Запрет на въезд в Украину снят! Спасибо всем официальным и неофициальным помощникам", - прокомментировал ситуацию Вершютц.
Напомним, СБУ запретила въезд Кристиану Вершютцу сроком на один год из-за "существующих угроз его жизни в Украине".
На решение спецслужбы пожаловалась пророссийский министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая приглашала на свою свадьбу главу Кремля Владимира Путина и даже танцевала с ним.
В свою очередь сам Вершютц подал в суд, где его интересы отстаивала команда экс-заместителя главы администрации президента Украины времен Януковича Андрея Портнова.
При этом, по данным центра Миротворец, австрийский пропагандист неоднократно нарушал государственную границу Украины с целью провокаций, публиковал антиукраинские материалы и участвовал в попытках легализировать аннексию Россией Крыма.