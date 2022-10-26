Австралийские военные будут обучать украинских в Великобритании
Армия Австралии (Фото:Australian Army / Twitter)
Австралийские военные приедут в январе в Великобританию для обучения украинских военнослужащих.
Об этом сообщает ABC.
Контингент численностью до 70 военнослужащих Австралийских сил обороны (ADF) присоединится к многонациональным тренировочным усилиям под руководством Великобритании, известных как операция INTEFLEX.
Это обязательство является частью второго пакета поддержки, объявленного правительством Албании, включающего дополнительные 30 транспортных средств Bushmaster.
«Австралия была однозначна в своей двухпартийной поддержке Украины и осуждении президента Путина. Мы будем продолжать отстаивать свободу и демократию», — заявил премьер-министр Энтони Альбанезе.
Правительство не будет указывать точные даты развертывания инструкторов, ссылаясь на «оперативную безопасность», но ожидает, что они прибудут в Великобританию в январе.
«Наши солдаты будут участвовать в обширной учебной программе в Соединенном Королевстве, чтобы помочь подготовить своих украинских товарищей к борьбе против необоснованной и незаконной агрессии России», — сказал министр обороны Ричард Марлз.