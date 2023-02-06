Австралийские инструкторы начали подготовку украинских военных в Великобритании
Украинский военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
В Великобритании украинские военнослужащие начали военную подготовку под руководством контингента операции Куду австралийских Сил обороны.
В Генштабе подчеркнули, что обучение проходит в рамках международной миссии обучения базовой общевойсковой подготовке.
Других деталей в ведомстве не расскрыли.
Великобритания планирует в текущем году обучить еще 20 тысяч украинских военнослужащих на своих полигонах для их эффективной борьбы с войсками РФ.
США также расширили программу обучения ВСУ. Они тренируют украинских военных на полигоне в Германии.
Евросоюз также запустил тренировочную миссию EUMAM для украинских военных, в рамках которой обучат 15 тысяч военнослужащих. Большая часть учений будет проходить на территории Польши.