Австралийские инструкторы начали подготовку украинских военных в Великобритании

6 февраля, 16:44
Поделиться:
Украинский военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинский военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В Великобритании украинские военнослужащие начали военную подготовку под руководством контингента операции Куду австралийских Сил обороны.

В Генштабе подчеркнули, что обучение проходит в рамках международной миссии обучения базовой общевойсковой подготовке.

Читайте также:
США начали тренировки украинских военных в Германии — генерал Милли

Других деталей в ведомстве не расскрыли.

Великобритания планирует в текущем году обучить еще 20 тысяч украинских военнослужащих на своих полигонах для их эффективной борьбы с войсками РФ.

Видео дня

США также расширили программу обучения ВСУ. Они тренируют украинских военных на полигоне в Германии.

Евросоюз также запустил тренировочную миссию EUMAM для украинских военных, в рамках которой обучат 15 тысяч военнослужащих. Большая часть учений будет проходить на территории Польши.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Великобритания Военные учения Российская агрессия Австралия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X