Австралийские инструкторы начали подготовку украинских военных в Великобритании 6 февраля, 16:44 Украинский военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В Великобритании украинские военнослужащие начали военную подготовку под руководством контингента операции Куду австралийских Сил обороны.

В Генштабе подчеркнули, что обучение проходит в рамках международной миссии обучения базовой общевойсковой подготовке.

Других деталей в ведомстве не расскрыли.

Великобритания планирует в текущем году обучить еще 20 тысяч украинских военнослужащих на своих полигонах для их эффективной борьбы с войсками РФ.

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США также расширили программу обучения ВСУ. Они тренируют украинских военных на полигоне в Германии.

Евросоюз также запустил тренировочную миссию EUMAM для украинских военных, в рамках которой обучат 15 тысяч военнослужащих. Большая часть учений будет проходить на территории Польши.