Австралия передала Украине первые бронетранспортеры М113

20 июня, 00:36
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Бронетранспортер М113 отправляется в Украину (Фото:Милитарный)

Бронетранспортер М113 отправляется в Украину (Фото:Милитарный)

В рамках новой партии военной помощи Австралия отправила в Украину первые четыре из 14 обещанных бронетранспортеров М113.

«Первые четыре из 14 австралийских бронетранспортеров M113AS4 были загружены в украинский грузовой самолет на прошлой неделе и доставлены в Украину в рамках пакета военной помощи на сумму 285 миллионов долларов», — сообщил портал Милитарный.

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В рамках модернизации бронетранспортер получил башню, в которой расположен модернизированный 12,7 мм пулемет Browning M2HB-QCB.

Такие же бронетранспортеры Украина уже получила или получит от США, Дании, Нидерландов, Португалии и Литвы.

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19 мая Министерство обороны Австралии сообщило, что передаст на нужды украинской армии дополнительно еще 20 своих бронетранспортеров Bushmaster и 14 американских M113.

Помимо БТРов, в Украину будет также поставлено оборудование для радиационного контроля, средства индивидуальной защиты и разнообразные медицинские принадлежности.

Как сообщается, общая стоимость новой партии военной помощи для Украины составляет $60,9 млн (M113 — $12 млн, Bushmaster — $48,9 млн).

Вместе с новой партией военного оборудования общий объем помощи Украине со стороны Австралии составил уже $285 млн.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Австралия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бронетехника Вооружение Поставки оружия Война в Украине Война России против Украины

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