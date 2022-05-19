Австралия передаст Украине дополнительную партию БТРов Bushmaster и M113 19 мая, 13:23 Цей матеріал також доступний українською Военная помощь Украине со стороны Австралии составила уже $285 млн (Фото:Коллаж НВ/ZanoZaTV/defensie.nl/Wikimedia)

Министерство обороны Австралии передаст на нужды украинской армии дополнительно еще 20 своих бронетранспортеров Bushmaster и 14 американских M113.

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Об этом рассказал глава ведомства Питер Даттон.

Помимо БТРов, в Украину будет также поставлено оборудование для радиационного контроля, средства индивидуальной защиты и разнообразные медицинские принадлежности.

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Как сообщается, общая стоимость новой партии военной помощи для Украины составляет $60,9 млн (M113 — $12 млн, Bushmaster — $48,9 млн).

«Эта дополнительная помощь поддержит правительство Украины в ответ на жестокое, безжалостное и незаконное вторжение РФ. Правительство Австралии продолжит поиск возможностей для дальнейшей военной помощи там, где оно сможет оперативно предоставить необходимые возможности ВСУ. Австралия поддерживает народ Украины и вновь призывает Россию прекратить неспровоцированное, несправедливое и незаконное вторжение в Украину», — подчеркнул Даттон.

Вместе с новой партией военного оборудования общий объем помощи Украине со стороны Австралии составил уже $285 млн.

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