Австралия отправила в Украину гаубицы M777 и последнюю из 20 бронемашин Bushmaster
Остальные бронамашины Bushmaster прибыли в Украину ранее (Фото:Bruce Edwards/Twitter)
В пятницу, 6 мая, Австралия отправила в Украину последний бронетранспортер из партии Bushmaster, которые были предоставлены в качестве военной помощи для противостояния российской агрессии.
Война России против Украины — главные события 6 мая
Об этом сообщил у себя в Twitter посол Брюс Эдвардс.
Кроме того, ВСУ получат также несколько британских 155-мм артиллерийских орудий.
«Последний из 20 бронетранспортеров Bushmaster, подаренных Министерству обороны Украины, вместе с несколькими гаубицами M777, покинул Австралию», — рассказал Эдвардс, опубликовав фото с погрузкой военной техники.
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