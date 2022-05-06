Австралия отправила в Украину гаубицы M777 и последнюю из 20 бронемашин Bushmaster

6 мая, 15:32
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Остальные бронамашины Bushmaster прибыли в Украину ранее (Фото:Bruce Edwards/Twitter)

Остальные бронамашины Bushmaster прибыли в Украину ранее (Фото:Bruce Edwards/Twitter)

В пятницу, 6 мая, Австралия отправила в Украину последний бронетранспортер из партии Bushmaster, которые были предоставлены в качестве военной помощи для противостояния российской агрессии.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Об этом сообщил у себя в Twitter посол Брюс Эдвардс.

Кроме того, ВСУ получат также несколько британских 155-мм артиллерийских орудий.

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«Последний из 20 бронетранспортеров Bushmaster, подаренных Министерству обороны Украины, вместе с несколькими гаубицами M777, покинул Австралию», — рассказал Эдвардс, опубликовав фото с погрузкой военной техники.

https://twitter.com/AUinUA/status/1522529920655704064
https://www.youtube.com/embed/QmaYIdGAMHs
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Военная техника Австралия Вооружение Военная помощь Война России против Украины

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