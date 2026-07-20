Россияне атаковали Краматорск девятью авиабомбами: погибли два человека, повреждены три медучреждения и многоэтажный дом

Российские войска применили против Краматорска Донецкой области девять управляемых авиабомб, ударив по жилым кварталам и крупнейшему больничному городку громады, погибли два человека. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Александр Гончаренко.

По его словам, одна из авиабомб попала непосредственно в здание медицинского учреждения. Еще несколько разорвались на территории больницы и рядом с медицинскими учреждениями. Несмотря на значительные разрушения, пациенты не пострадали.

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Кроме того, один из боеприпасов попал в многоэтажный жилой дом, в результате погиб человек, тело которого остается под завалами. По предварительной информации, еще пятеро гражданских лиц получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии и эвакуирован в Днепр. Остальные получают необходимую медицинскую помощь.

Фото: Вадим Филашкин / Facebook

Фото: Вадим Филашкин / Facebook

Всего в результате обстрела повреждены девять многоквартирных жилых домов и три медицинских учреждения. Окончательный объем разрушений устанавливается.

Позже начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин уточнил, что в результате российских ударов погибли два человека, еще 10 получили ранения. По его словам, повреждены три медицинских учреждения.