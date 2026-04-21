Россияне ночью дважды ударили фугасными бомбами по центру Славянска — видео
Последствия вражеского обстрела Славянска (Фото: Вадим Ля х/фейсбук)
Российские войска в ночь на вторник, 21 апреля, дважды нанесли авиаудары по Славянску Донецкой области, в результате чего разрушено учебное заведение и есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава МВА Вадим Лях.
Он уточнил, что россияне атаковали город ФАБами сначала в 23:20, а затем — в 05:50.
По его словам, оба удара пришлись по центральной части города, в результате чего было разрушено учебное заведение.
Лях также отметил, что известно о трех пострадавших: одна женщина госпитализирована, тогда как ее мужу и взрослому сыну оказали амбулаторную помощь.
15 апреля российские оккупанты сбросили фугасную авиабомбу на центр Славянска, нанеся значительные разрушения городской инфраструктуре. В результате удара были уничтожены детское спортивное учреждение и административные здания, а также повреждены по меньшей мере 39 многоэтажек и 15 автомобилей.
Известно об одном пострадавшем — 57-летнем мужчине, которого готовили к транспортировке в больницу Днепра.