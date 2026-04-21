Российские войска в ночь на вторник, 21 апреля, дважды нанесли авиаудары по Славянску Донецкой области, в результате чего разрушено учебное заведение и есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава МВА Вадим Лях.

Он уточнил, что россияне атаковали город ФАБами сначала в 23:20, а затем — в 05:50.

По его словам, оба удара пришлись по центральной части города, в результате чего было разрушено учебное заведение.

Реклама

Лях также отметил, что известно о трех пострадавших: одна женщина госпитализирована, тогда как ее мужу и взрослому сыну оказали амбулаторную помощь.

15 апреля российские оккупанты сбросили фугасную авиабомбу на центр Славянска, нанеся значительные разрушения городской инфраструктуре. В результате удара были уничтожены детское спортивное учреждение и административные здания, а также повреждены по меньшей мере 39 многоэтажек и 15 автомобилей.

Известно об одном пострадавшем — 57-летнем мужчине, которого готовили к транспортировке в больницу Днепра.