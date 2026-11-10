Россия сбросила авиабомбы на Славянск: повреждены 24 многоэтажки — фото

10 ноября, 18:05
Google Читайте NV в Google
Разрушения в Славянске Донецкой области после бомбовых ударов по центру города (Фото: ГBA)

Разрушения в Славянске Донецкой области после бомбовых ударов по центру города (Фото: ГBA)

10 ноября российские войска атаковали Славянск в Донецкой области тремя авиабомбами. В центре города повреждены десятки многоэтажек.

Об этом сообщает Славянская городская военная администрация.

Утром 10 ноября, около 09:00, российская армия атаковала центральную часть города авиабомбой ФАБ-500. В результате удара полностью уничтожено административное здание. Также повреждены еще одно административное здание, два многоэтажных дома, частный дом и станция технического обслуживания автомобилей (СТО).

Реклама

Руины после авианалета на Славянск (Фото: ГBA)
Руины после авианалета на Славянск / Фото: ГBA
Последствия утреннего удара ФАБ-500 по Славянску (Фото: ГBA)
Последствия утреннего удара ФАБ-500 по Славянску / Фото: ГBA

Ночью Славянск также подвергся обстрелу. Россия сбросила на центр города две авиабомбы ФАБ-250.

В результате ударов частично разрушен один многоквартирный дом, еще как минимум 22 многоэтажки и медицинское учреждение получили повреждения. Погибших и раненых нет.

Последствия ночных ударов по Славянску (Фото: ГВА)
Последствия ночных ударов по Славянску / Фото: ГВА
Разрушенный дом в Славянске (Фото: Суспільне Донбасс)
Разрушенный дом в Славянске / Фото: Суспільне Донбасс
Последствия авиаударов по Славянску (Фото: Суспільне Донбасс)
Последствия авиаударов по Славянску / Фото: Суспільне Донбасс
Славянск после авиаударов (Фото: Суспільне Донбасс)
Славянск после авиаударов / Фото: Суспільне Донбасс

В ГСЧС сообщили, что из-за российского обстрела в двух многоэтажках возникли пожары. Спасателям приходилось неоднократно уходить в укрытие из-за угрозы повторных ударов.

Несмотря на сложные условия, они локализовали возгорание на общей площади более 1000 квадратных метров.

В Славянске горит дом (Фото: ГСЧС)
В Славянске горит дом / Фото: ГСЧС
Разрушенное здание в Славянске (Фото: ГСЧС)
Разрушенное здание в Славянске / Фото: ГСЧС
Читайте также:
Россияне ударили по гражданскому предприятию в Винницкой области, двое погибших

В результате очередного обстрела загорелась хозяйственная постройка на территории частного домовладения. Спасатели локализовали пожар, однако из соображений безопасности приостановили его тушение.

Теги:   Славянск Донецкая область Авиаудар Война России против Украины

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies