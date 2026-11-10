Разрушения в Славянске Донецкой области после бомбовых ударов по центру города (Фото: ГBA)

10 ноября российские войска атаковали Славянск в Донецкой области тремя авиабомбами. В центре города повреждены десятки многоэтажек.

Об этом сообщает Славянская городская военная администрация.

Утром 10 ноября, около 09:00, российская армия атаковала центральную часть города авиабомбой ФАБ-500. В результате удара полностью уничтожено административное здание. Также повреждены еще одно административное здание, два многоэтажных дома, частный дом и станция технического обслуживания автомобилей (СТО).

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Руины после авианалета на Славянск / Фото: ГBA

Последствия утреннего удара ФАБ-500 по Славянску / Фото: ГBA

Ночью Славянск также подвергся обстрелу. Россия сбросила на центр города две авиабомбы ФАБ-250.

В результате ударов частично разрушен один многоквартирный дом, еще как минимум 22 многоэтажки и медицинское учреждение получили повреждения. Погибших и раненых нет.

Последствия ночных ударов по Славянску / Фото: ГВА

Разрушенный дом в Славянске / Фото: Суспільне Донбасс

Последствия авиаударов по Славянску / Фото: Суспільне Донбасс

Славянск после авиаударов / Фото: Суспільне Донбасс

В ГСЧС сообщили, что из-за российского обстрела в двух многоэтажках возникли пожары. Спасателям приходилось неоднократно уходить в укрытие из-за угрозы повторных ударов.

Несмотря на сложные условия, они локализовали возгорание на общей площади более 1000 квадратных метров.

В Славянске горит дом / Фото: ГСЧС

Разрушенное здание в Славянске / Фото: ГСЧС

В результате очередного обстрела загорелась хозяйственная постройка на территории частного домовладения. Спасатели локализовали пожар, однако из соображений безопасности приостановили его тушение.