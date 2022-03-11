«Разрушительная война России продолжается». В ОПУ отреагировали на авиаудары по Луцку, Ивано-Франковску и Днепру

11 марта, 10:37
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Оккупанты совершили авиаудар по Днепру (Фото:ДСНС)

Оккупанты совершили авиаудар по Днепру (Фото:ДСНС)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на ракетные обстрелы Днепра, Луцка и Ивано-Франковска.

«Большие города Украины снова терпят сокрушительные удары. Взрывы впервые прозвучали в Луцке — в городе была прекращена работа двух котельных. Ивано-Франковск — три мощных взрыва. Днепр тоже атаковали», — написал он в своем Twitter.

Подоляк добавил, что разрушительная война России против гражданских граждан и крупных городов Украины продолжается.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1502165836278079494

В ночь на 11 марта оккупанты нанесли авиаудары по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску.

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В Днепре погиб один человек, в Луцке в результате авиаудара по военному аэродрому жертвами стали двое украинских военнослужащих, еще шесть получили ранения.

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Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Ивано-Франковск Луцк Город Днепр Война России против Украины

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