«Угрозы побега нет». Минюст опубликовал кадры с места авиаудара россиян по исправительной колонии в Запорожской области

В результате авиационного удара РФ по территории Беленьковской исправительной колонии в Запорожской области полностью разрушена столовая, административный штаб и карантинный участок тоже значительно повреждены, однако периметр учреждения остался неповрежденным.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

«Угрозы побега нет», — заверили в министерстве.

Известно, что из-за вражеской атаки погибли 17 человек среди осужденных, еще 42 получили ранения.

Тяжелораненые госпитализированы в больницы.

«Еще около 40 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, один сотрудник учреждения получил незначительные ранения», — говорится в сообщении Минюста.

Фото: Министерство юстиции Украины

К обеспечению порядка в учреждении привлечено около 50 сотрудников охраны Государственной уголовно-исполнительной службы.

В министерстве отметили, что эта атака в очередной раз демонстрирует грубое нарушение международного гуманитарного права со стороны вооруженных сил страны-агрессора РФ.

«Обстрел объектов гражданской инфраструктуры, в частности пенитенциарных учреждений расценивается как военное преступление», — подчеркнули в Минюсте.

Фото: Министерство юстиции Украины

Россияне атаковали Беленьковскую исправительную колонию в понедельник, 28 июля, ориентировочно в 23:28. Враг совершил удар четырьмя управляемыми авиационными бомбами (КАБ).