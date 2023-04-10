Сплошные руины. Войска РФ нанесли авиаудар по Авдеевке, уничтожена многоэтажка: в ОВА показали фото последствий
Жилая многоэтажка полностью разрушена российским авиаударом (Фото:Павел Кириленко/Telegram)
Днем в понедельник, 10 апреля, войска РФ нанесли авиаудар по Авдеевке, полностью разрушив одну из многоэтажек.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.
«Сегодня город подвергся очередному авиаудару — уничтожена еще одна многоэтажка. К счастью, обошлось без жертв, поскольку все жильцы дома своевременно эвакуировались», — отметил он.
Кириленко также опубликовал фото последствий. На них видны разрушенные бетонные блоки.
Глава ОВА добавил, что на данный момент в Авдеевке остается около 1800 человек. Он призвал всех гражданских эвакуироваться.
Бахмут, Марьинка и Авдеевка остаются в эпицентре боевых действий, на этом участке самая сложная ситуация.
Из Авдеевки выехали спасатели ГСЧС, правоохранители пока остаются в городе.
В городе еще доступна питьевая вода, ее предоставляют гражданским. В больнице оказывают помощь двое врачей, четыре медсестры и четыре санитара.