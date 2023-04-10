Сплошные руины. Войска РФ нанесли авиаудар по Авдеевке, уничтожена многоэтажка: в ОВА показали фото последствий 10 апреля, 14:37 Жилая многоэтажка полностью разрушена российским авиаударом (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Днем в понедельник, 10 апреля, войска РФ нанесли авиаудар по Авдеевке, полностью разрушив одну из многоэтажек.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

«Сегодня город подвергся очередному авиаудару — уничтожена еще одна многоэтажка. К счастью, обошлось без жертв, поскольку все жильцы дома своевременно эвакуировались», — отметил он.

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Кириленко также опубликовал фото последствий. На них видны разрушенные бетонные блоки.

Фото: Павел Кириленко/Telegram

Фото: Павел Кириленко/Telegram

Фото: Павел Кириленко/Telegram

Глава ОВА добавил, что на данный момент в Авдеевке остается около 1800 человек. Он призвал всех гражданских эвакуироваться.

Бахмут, Марьинка и Авдеевка остаются в эпицентре боевых действий, на этом участке самая сложная ситуация.

Из Авдеевки выехали спасатели ГСЧС, правоохранители пока остаются в городе.

В городе еще доступна питьевая вода, ее предоставляют гражданским. В больнице оказывают помощь двое врачей, четыре медсестры и четыре санитара.