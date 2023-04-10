Сплошные руины. Войска РФ нанесли авиаудар по Авдеевке, уничтожена многоэтажка: в ОВА показали фото последствий

10 апреля, 14:37
Поделиться:
Жилая многоэтажка полностью разрушена российским авиаударом (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Жилая многоэтажка полностью разрушена российским авиаударом (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Днем в понедельник, 10 апреля, войска РФ нанесли авиаудар по Авдеевке, полностью разрушив одну из многоэтажек.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

«Сегодня город подвергся очередному авиаудару — уничтожена еще одна многоэтажка. К счастью, обошлось без жертв, поскольку все жильцы дома своевременно эвакуировались», — отметил он.

Видео дня

Кириленко также опубликовал фото последствий. На них видны разрушенные бетонные блоки.

Павел Кириленко/Telegram
Фото: Павел Кириленко/Telegram
Павел Кириленко/Telegram
Фото: Павел Кириленко/Telegram
Павел Кириленко/Telegram
Фото: Павел Кириленко/Telegram

Глава ОВА добавил, что на данный момент в Авдеевке остается около 1800 человек. Он призвал всех гражданских эвакуироваться.

Бахмут, Марьинка и Авдеевка остаются в эпицентре боевых действий, на этом участке самая сложная ситуация.

Из Авдеевки выехали спасатели ГСЧС, правоохранители пока остаются в городе.

Читайте также:
«Все больше похожа на местность из постапокалиптических фильмов»: в Авдеевке объявили эвакуацию коммунальщиков

В городе еще доступна питьевая вода, ее предоставляют гражданским. В больнице оказывают помощь двое врачей, четыре медсестры и четыре санитара.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Авиаудар Авдеевка Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X