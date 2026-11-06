Шесть российских КАБов попали по четырем локациям в Сумах (Фото: Сергей Кривошеенко / Сумская ГВА)

Российские войска нанесли авиаудар по Сумам шестью управляемыми авиабомбами (УАБ). В результате атаки пострадали семь человек, четверо из них госпитализированы.

Об этом 6 ноября сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

По его словам, попадания зафиксированы в четырех местах в Заречном и Ковпаковском районах города. Россияне атаковали жилую застройку частного сектора, объекты инфраструктуры и промышленную зону.

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Фото: Сергей Кривошеенко / Сумская ГВА

Среди пострадавших — мужчины в возрасте 56, 69 и 23 лет, а также женщины в возрасте 41, 90, 78 и 29 лет. Четверых человек в возрасте 56, 69, 41 и 90 лет госпитализировали. Остальные трое продолжают лечение амбулаторно.

В результате удара значительные повреждения получили более 15 частных и многоквартирных домов. Также в городе возникли перебои с газо- и электроснабжением.

В настоящее время продолжается осмотр мест попаданий и уточнение последствий атаки.