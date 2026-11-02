Утром в понедельник, 2 ноября, российские войска нанесли авиаудар по центральной части Славянска Донецкой области. В результате атаки погибла 68-летняя женщина, еще семь человек получили ранения.

Об этом сообщили МВД, Национальная полиция и Славянская городская военная администрация.

Около 10:00 оккупанты сбросили на жилые кварталы города две авиабомбы ФАБ-250 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).

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Одна из бомб попала в многоэтажный жилой дом. Среди раненых — три женщины в возрасте 47, 62 и 72 лет и трое мужчин в возрасте 44 и 53 лет. По данным городской военной администрации, трое пострадавших были госпитализированы, остальным оказана амбулаторная помощь.

В результате удара повреждены девять многоэтажных домов, отделение «Новой почты», медицинское учреждение, магазин, административное и складское здания, а также автомобили.

В местах попадания возникли два пожара — горели гараж и легковой автомобиль. Спасатели локализовали возгорания.

24 октября российские войска нанесли удары с помощью ФАБ по Славянску в Донецкой области. В результате атаки в разных частях города были повреждены и разрушены многоэтажные дома, два учебных заведения, административное здание, объект инфраструктуры, кафе и автомобили.

22 октября в Донецкой области расширили зону обязательной эвакуации семей с детьми в принудительном порядке — и теперь она охватывает все населенные пункты Краматорской и Славянской общин.

Российские оккупанты ежедневно атакуют Краматорск и Славянск, нанося удары по жилым кварталам, гражданскому транспорту и другим местам, где находятся люди.