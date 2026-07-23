Россияне сбросили на Славянск две авиабомбы: повреждены семь многоэтажек, пострадали по меньшей мере 10 человек

По словам главы Донецкой ОГА (ОВА) Вадима Филашкина, российские оккупанты «снова сознательно нанесли удар по жилым кварталам» (Фото: t.me/VadymFilashkin)

Днем 23 июля российские оккупанты сбросили на Славянск две авиабомбы, в результате чего были повреждены 7 многоэтажных домов, а ранения получили по меньшей мере 10 человек в возрасте от 36 до 82 лет.

Обновлено в 20:05. Вадим Филашкин заявил, что количество пострадавших в Славянске выросло до 14.

По словам чиновника, российские оккупанты «вновь сознательно нанесли удар по жилым кварталам».

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«Они охотятся на мирных людей и пытаются превратить обычную жизнь в постоянный страх», — заявил Филашкин.

3 июня российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по жилой застройке соседнего Краматорска — погибли по меньшей мере три человека, еще четверо получили ранения.

8 июня войска РФ уже атаковали Славянск тремя авиабомбами — тогда пострадали по меньшей мере семь человек.

11 июля российские оккупанты нанесли авиаудар тремя управляемыми авиабомбами ФАБ-250 по центральной части Славянска.

Как сообщал глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях, в результате вражеской атаки погиб 67-летний мужчина — его тело извлекли из-под завалов собственного дома. Две авиабомбы попали в частные жилые дома, еще одна — в административное здание, подытожил чиновник.