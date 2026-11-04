Видео с нательной камеры погибшего в Комишувахе полицейского подтвердило, что в школе находились гражданские лица

4 ноября, 15:57
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После первой атаки люди, полицейские и спасатели ГСЧС оказывали помощь пострадавшим, а Россия атаковала снова (Фото: ГСЧС Запорожья)

После первой атаки люди, полицейские и спасатели ГСЧС оказывали помощь пострадавшим, а Россия атаковала снова (Фото: ГСЧС Запорожья)

Национальная полиция Украины обнародовала видео с нагрудной камеры одного из погибших правоохранителей, зафиксировавшее последние минуты перед повторным российским авиаударом по школе в Камышевахе Запорожской области. Запись подтверждает, что во время атаки в укрытии находились гражданские лица: местные жители, представители общины, полицейские и спасатели, оказывавшие помощь пострадавшим после первого удара.

Об этом в среду, 4 ноября, сообщили в Нацполиции.

На видео видно, что после первой атаки люди, полицейские и спасатели ГСЧС оказывали помощь пострадавшим.

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Полицейский, которому принадлежала камера на теле, призвал людей укрыться перед повторным ударом авиабомбой.

https://www.facebook.com/reel/1498274685447363

Когда российские войска нанесли повторный удар, люди, судя по записи, уже находились в укрытии.

По данным полиции, по школе была нанесена удар трёхтонной авиабомбой ФАБ, после чего раздалось ещё несколько взрывов. В результате атаки десятки людей погибли, оказавшись под завалами укрытия.

В полиции также подчеркнули, что российская сторона продолжает лгать, утверждая, что якобы нанесла удар по месту дислокации украинских военных.

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В результате российского удара 2 ноября по Комышувасе в Запорожской области под завалами могут оставаться 38 человек.

По состоянию на утро среды, 4 ноября, из-под завалов извлекли тела 31 погибшего, заявил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.

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Иван Федоров также заявил, что россияне нанесли как минимум девять ударов, сначала сбросив управляемые авиабомбы ФАБ-500, а затем применив трёхтонные ФАБ-3000. По словам Федорова, это примерно в три раза превышает мощность баллистической ракеты. В то же время подземные школы, которые строят в Украине, не рассчитаны на попадание авиабомб такой мощности.

Редактор: Елена Ивашкив

Теги:   Запорожская область Война России против Украины Военные преступления РФ Российский авиаудар ФАБ-3000

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