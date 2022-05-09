«Потрясен». Генсек ООН отреагировал на бомбардировку школы в Луганской области
Война должна быть прекращена — Гутерриш (Фото:REUTERS/Afolabi Sotunde)
Генсек ООН Антониу Гутерриш потрясен сообщением о нападении на школу в Белогоровке Луганской области 7 мая, где укрывались мирные люди.
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Как заявил его пресс-секретарь по Украине Сфефан Дюжаррик, это нападение является еще одним напоминанием о том, что в этой войне, как и во многих других конфликтах, гражданские лица платят наивысшую цену.
Генсек снова подчеркнул, что во время войны необходимо всегда щадить гражданское население и гражданскую инфраструктуру.
"Эта война должна быть прекращена, должен быть установлен мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом", - говорится в заявлении.
Отмечается, что ООН и ее гуманитарные партнеры в Украине будут продолжать поддерживать тех, чья жизнь была разрушена войной.
7 мая войска РФ нанесли авиаудар по школе в Белогоровке, где от обстрелов скрывались около 90 местных жителей. По предварительным данным, погибли 60 человек .
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