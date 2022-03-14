Авиаудар по Ровенской области: повреждена телебашня, не работает теле- и радиовещание
В результате авиаудара российских оккупантов повреждена телебашня в Ровенской области (Фото:Нацполиция)
Россия нанесла авиаудар по Ровенской области, в результате чего была повреждена телевизионная башня.
Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.
По его словам, из-за разрушения телебашни в Ровенской области не работает теле- и радиовещание.
Местная жительница рассказала Суспільному, что слышала свист от полета ракеты.
«Я в то время не спала. Был виден дым. От взрывной волны несколько потрескали окна, мы с семьей спрятались в убежище», — отметила женщина.
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