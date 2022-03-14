Авиаудар по Ровенской области: повреждена телебашня, не работает теле- и радиовещание 14 марта, 08:17 Цей матеріал також доступний українською В результате авиаудара российских оккупантов повреждена телебашня в Ровенской области (Фото:Нацполиция)

Россия нанесла авиаудар по Ровенской области, в результате чего была повреждена телевизионная башня.



Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

По его словам, из-за разрушения телебашни в Ровенской области не работает теле- и радиовещание.

Местная жительница рассказала Суспільному, что слышала свист от полета ракеты.

«Я в то время не спала. Был виден дым. От взрывной волны несколько потрескали окна, мы с семьей спрятались в убежище», — отметила женщина.



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