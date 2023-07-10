Российский удар по школе в Орехове: из-под завалов достали тела семи человек 10 июля, 21:37 Последствия авиаудара по Орехову (Фото:ГСЧС/Телеграм)

Количество погибших в результате авиаудара, нанесенного российскими оккупантами по Орехову Запорожской области, возросло до семи человек.

Об этом в понедельник, 10 июля, сообщила ГСЧС Украины.

В ГСЧС отметили, что поисковые работы были завершены.

«10 июля спасатели деблокировали из-под завалов тела трех человек без признаков жизни. 10 июля число погибших возросло до семи человек», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось о пяти погибших в результате удара.

В воскресенье, 9 июля, россияне нанесли авиаудар по Ореховской СОШ, где в это время люди получали гуманитарную помощь. В результате обстрела разрушена часть здания.

По предварительным данным, спасатели достали из-под завалов тела трех женщин 1976, 1978 и 1980 годов рождения и 47-летнего мужчины. Еще 11 человек, которых удалось спасти, имеют ранения различной степени тяжести, их госпитализировали.