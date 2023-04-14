РФ нанесла авиаудар по Орехову из самолетов Су-35: есть разрушения 14 апреля, 14:35 Орехов пострадал в результате авиаудара россиян (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Днем в пятницу, 14 апреля, войска РФ нанесли авиаудар по населенному пункт Орехов в Запорожской области.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram.

«Запорожская область. Самолеты Су-35 россиян нанесли авиационные удары по населенному пункту Орехов», — отметил он.

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Ермак добавил, что в результате вражеской атаки повреждены частные дома и здание детско-юношеской спортивной школы.

Другие детали пока не сообщаются. Информации о погибших и пострадавших нет.

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Орехов находится недалеко от линии фронта, его систематически обстреливают российские оккупанты.

В октябре власти региона сообщали, что населенный пункт разрушен на 75%.