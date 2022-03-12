Ракетные удары по Луцку, Ивано-Франковску и Днепру были нанесены стратегическими бомбардировщиками Ту-95 — Генштаб ВСУ 12 марта, 03:24 Цей матеріал також доступний українською В Днепре в результате авиаудара погиб один человек, есть разрушения (Фото:Днепропетровская областная прокуратура)

Ракетные авиаудары по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску были нанесены российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, оккупанты применили крылатые ракеты воздушного базирования по объектам на территории Украины в трех городах.

«К нанесению ракетного удара привлекалось не менее шести самолетов Ту-95МС, совершивших пуск не менее десяти крылатых ракет», — добавили там.

В ночь на 11 марта оккупанты нанесли авиаудары по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску.

В Днепре погиб один человек, в Луцке в результате авиаудара по военному аэродрому жертвами стали четверо украинских военнослужащих, еще шесть получили ранения.

В результате удара по аэропорту Ивано-Франковска никто не погиб, инфраструктура не повреждена.



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