Утренний авиаудар по Луцку: количество жертв возросло до четырех
Жертвами авиаудара по Луцку стали четыре человека (Фото:volynnews.com)
Количество жертв утреннего удара по аэродрому в Луцке возросло до четырех, еще шесть человек пострадали.
Об этом сообщил мэр города Игорь Полищук в своем видеообращении.
Он также отметил, что работа котельных, которые останавливали после авиаудара, уже восстановлена.
Пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области Владимир Нестеров рассказал, что аварийно-спасательные работы завершены. Из-под завалов спасатели вытащили в общей сложности 10 человек, передает Суспільне.
Взрывы в районе аэродрома Луцка прогремели утром 11 марта. Также оккупанты нанесли авиаудары по Днепру и Ивано-Франковску.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.