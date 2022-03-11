Утренний авиаудар по Луцку: количество жертв возросло до четырех

11 марта, 13:22
Цей матеріал також доступний українською
Жертвами авиаудара по Луцку стали четыре человека (Фото:volynnews.com)

Жертвами авиаудара по Луцку стали четыре человека (Фото:volynnews.com)

Количество жертв утреннего удара по аэродрому в Луцке возросло до четырех, еще шесть человек пострадали.

Об этом сообщил мэр города Игорь Полищук в своем видеообращении.

Он также отметил, что работа котельных, которые останавливали после авиаудара, уже восстановлена.

Пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области Владимир Нестеров рассказал, что аварийно-спасательные работы завершены. Из-под завалов спасатели вытащили в общей сложности 10 человек, передает Суспільне.

Взрывы в районе аэродрома Луцка прогремели утром 11 марта. Также оккупанты нанесли авиаудары по Днепру и Ивано-Франковску.

https://www.facebook.com/ihor.polishchuk/posts/5099680863430877
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Авиаудар Луцк Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ