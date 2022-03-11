Утренний авиаудар по Луцку: количество жертв возросло до четырех 11 марта, 13:22 Цей матеріал також доступний українською Жертвами авиаудара по Луцку стали четыре человека (Фото:volynnews.com)

Количество жертв утреннего удара по аэродрому в Луцке возросло до четырех, еще шесть человек пострадали.

Об этом сообщил мэр города Игорь Полищук в своем видеообращении.

Он также отметил, что работа котельных, которые останавливали после авиаудара, уже восстановлена.

Пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области Владимир Нестеров рассказал, что аварийно-спасательные работы завершены. Из-под завалов спасатели вытащили в общей сложности 10 человек, передает Суспільне.

Взрывы в районе аэродрома Луцка прогремели утром 11 марта. Также оккупанты нанесли авиаудары по Днепру и Ивано-Франковску.

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