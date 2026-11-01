В Краматорске оккупанты авиаударом по центру уничтожили здание исполкома

Россия уничтожила авиаударом по площади Мира здание исполкома в Краматорске, заявил начальник ГВА Александр Гончаренко (Фото: facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)

31 октября российские оккупанты нанесли авиаудар по центральной части Краматорска (Донецкая область) , в результате чего было разрушено здание горисполкома.

Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook начальник Краматорской ГВА Александр Гончаренко.

«Час назад Россия уничтожила авиаударом центральное здание украинской государственности в Краматорске. Площадь Мира, исполком», — сообщил чиновник.

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Кроме того, Гончаренко напомнил, что здание исполкома в 2014 году пережило временную оккупацию Краматорска.

«Здесь была история, дух машиностроения, революции, жизнь города и его планы. Фундамент украинского Краматорска. Можно разрушить здание, выжечь нашу землю и украсть воспоминания. Но им не удастся уничтожить наше право на будущее», — подытожил чиновник.

26 октября стало известно, что в результате российских обстрелов Краматорска в Донецкой области серьезно пострадали Покровский и Николаевский храмы. В святынях повреждена крыша, выбиты окна и двери.

По информации местных прихожан, весь Покровский храм в результате обстрелов оказался завален обломками, часть которых выломала Царские врата. Также в церкви повреждены центральный купол и крыша, выбиты двери и окна, разрушена прихрамовая территория.

Кроме того, в крышу Николаевского храма в Шабельковке (поселок Краматорской городской общины) попал БПЛА. В результате российского удара в крыше храма образовалось отверстие диаметром около одного метра.

29 октября волонтёр Ксения Парфентьева сообщила, что в Краматорске в результате попадания российского FPV-дрона сгорел дом, который служил приютом для животных.

FPV-дрон попал в крышу, в результате чего возник пожар. Его не удалось потушить, поскольку в пожарную машину, приехавшую на помощь, тоже попал дрон. Часть из них разбежалась — и их разыскивали волонтеры.