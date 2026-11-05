В Камышевахе живыми нашли семерых человек, считавшихся пропавшими после удара РФ
Поисково-спасательная операция в Камышевахе после удара РФ 2 ноября (Фото: REUTERS/Sergiy Chalyi)
Правоохранители установили местонахождение семерых жителей Камышевахи в Запорожской области, с которыми родные потеряли связь после российского авиаудара 2 ноября.
Об этом в четверг, 5 ноября, сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской ОВА Михаил Семикин.
Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Артем Кисько, все они живы и не пострадали. Ранее существовала вероятность, что эти люди оказались под завалами.
Последней в четверг нашли 56-летнюю Ольгу. После удара она не отвечала близким, и те опасались, что женщина осталась под обломками разрушенного укрытия.
Родственники обратились в полицию за помощью. Как сообщили Укринформу в областной полиции, с женщиной всё в порядке.
Полиция продолжает поиски других пропавших без вести. Число погибших в результате удара возросло до 43, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Удар по Камышевахе — что известно
2 ноября российские войска нанесли массированный авиабомбовый удар по поселку Камышеваха в Запорожской области. По словам Зеленского, с самого утра оккупанты несколько раз ударили по школе, где жителям раздавали гуманитарную помощь. После первого удара Россия сбросила еще девять авиабомб — непосредственно на укрытие, в котором находились люди. В тот день сообщалось о 26 погибших, среди которых двое спасателей и четверо полицейских.
Сопредседатель Совета обороны области Иван Федоров уточнил, что сначала россияне применили управляемые авиабомбы ФАБ-500, а затем — трехтонные ФАБ-3000. По его словам, мощность таких бомб примерно втрое превышает мощность баллистической ракеты. Подземные школы, которые строят в Украине, на такие удары не рассчитаны.
На следующий день Зеленский сообщил, что число погибших возросло до 33, а под завалами могут находиться еще более 50 человек. 4 ноября президент назвал уже цифру в 40 погибших.