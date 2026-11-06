Пятые сутки поисковых работ: число погибших в результате российского удара по Камышевахе возросло до 53 человек

В Камышевахе продолжается поисковая операция после удара РФ по школе 2 ноября 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Запорожской области)

Число погибших в результате российского авиаудара по поселку Камышеваха Запорожской области 2 ноября возросло до 53 человек, сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин в пятницу, 6 ноября.

Поисково-спасательные работы продолжаются пятые сутки подряд.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что спасатели извлекли из-под завалов тела еще восьми человек.

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Фото: Управление ГСЧС в Запорожской области

Фото: Управление ГСЧС в Запорожской области

Фото: Управление ГСЧС в Запорожской области

Фото: Управление ГСЧС в Запорожской области

5 ноября сообщалось о 43 погибших в Камышевахе. Под завалами могут оставаться еще около 30 человек. При этом семерых людей, считавшихся пропавшими без вести после удара РФ, нашли живыми и невредимыми.

2 ноября войска РФ нанесли массированный удар авиабомбами по поселку Камышеваха в Запорожской области. Оккупанты нанесли несколько ударов бомбами ФАБ-500 и ФАБ-3000 по школе, где людям раздавали гуманитарную помощь. По словам президента, после первого удара Россия сбросила еще девять авиабомб непосредственно на укрытие, где прятались мирные жители.

По словам сопредседателя Совета обороны Запорожья Ивана Федорова, для удара по укрытию россияне применили трехтонные ФАБ-3000, мощность которых примерно втрое превышает мощность баллистической ракеты.

Среди погибших в Камышевахе известно о двух спасателях и четырех полицейских.