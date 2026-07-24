Российские оккупанты нанесли удар по Изюму авиабомбами, разрушено отделение Нової пошти

Утром 24 июля российские оккупанты нанесли удар авиабомбами по Изюму Харьковской области. Информации о пострадавших не поступало.

Об этом сообщает Изюмска ГВА.

Атака на Изюм произошла около 04:08. Российские оккупанты ударили по городу тремя управляемыми авиационными бомбами.

Одно из попаданий пришлось в грузовое отделение Новой почты. Еще две бомбы упали на складское помещение и открытую местность поблизости.

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В городской администрации рассказали, что в результате обстрела повреждены остекление близлежащих домов, четыре автомобиля и электросети, из-за чего часть района осталась без электроснабжения.

В воскресенье, 19 июля, российские оккупанты атаковали Изюм беспилотниками, в результате чего пострадали 20 человек, в том числе ребенок.

В воскресенье, 19 июля, российские оккупанты нанесли удары по пригороду Харькова, в результате чего погибли три человека, еще 16 — получили ранения.