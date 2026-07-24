Российские оккупанты нанесли удар по Изюму авиабомбами, разрушено отделение Нової пошти
Российские оккупанты нанесли удар авиабомбами по Изюму Харьковской области (Фото: Изюмская ГВА / Telegram)
Утром 24 июля российские оккупанты нанесли удар авиабомбами по Изюму Харьковской области. Информации о пострадавших не поступало.
Об этом сообщает Изюмска ГВА.
Атака на Изюм произошла около 04:08. Российские оккупанты ударили по городу тремя управляемыми авиационными бомбами.
Одно из попаданий пришлось в грузовое отделение Новой почты. Еще две бомбы упали на складское помещение и открытую местность поблизости.
В городской администрации рассказали, что в результате обстрела повреждены остекление близлежащих домов, четыре автомобиля и электросети, из-за чего часть района осталась без электроснабжения.
В воскресенье, 19 июля, российские оккупанты атаковали Изюм беспилотниками, в результате чего пострадали 20 человек, в том числе ребенок.
В воскресенье, 19 июля, российские оккупанты нанесли удары по пригороду Харькова, в результате чего погибли три человека, еще 16 — получили ранения.