В результате удара оккупантов с применением КАБ по Изюму в Харьковской области погибли пять медиков

30 октября, 19:13
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31 октября в Изюмской общине объявлен день траура в память о людях, погибших в результате авиаудара оккупантов (Фото: t.me/izyum_official)

31 октября в Изюмской общине объявлен день траура в память о людях, погибших в результате авиаудара оккупантов (Фото: t.me/izyum_official)

В Изюме 29 октября в результате удара российской управляемой авиабомбы погибли пять сотрудников Харьковского центра контроля и профилактики болезней.

Об этом 30 октября сообщили на официальной странице учреждения в социальной сети Facebook.

«Чтобы почтить память погибших, завтра в Изюмской общине объявлен День траура», — сообщили медики.

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Как сообщили представители Изюмской городской администрации, в результате вражеского авиаудара по городу ранения получили 14 человек.

«К большому сожалению, один человек скончался в больнице от полученных тяжелых травм», — заявили официальные лица.

По информации главы Харьковской ОВА (ОДА) Олега Синегубова, в течение 29 октября российские оккупанты активно применяли в регионе различные виды вооружения:

  • 3 ракеты;
  • 3 КАБ;
  • 1 БПЛА типа «Герань-2»;
  • 5 FPV-дронов;
  • 93 БПЛА (тип уточняется).
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29 октября российские оккупанты нанесли удар реактивным БПЛА по железнодорожному вокзалу в Днепре. Удар пришелся на одну из платформ, где в это время находился поезд № 866 «Днепр — Запорожье». Известно уже о 14 погибших, по меньшей мере 14 человек получили ранения. В Чернигове россияне убили двух детей.

В Кременчуге погибли трое жителей, ещё 15 человек пострадали.

Редактор: Дмитрий Видоменко

Теги:   Авиаудар Изюм Харьков Война России против Украины

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