РФ атаковала Изюм управляемыми авиабомбами: есть попадания в жилой дом и отделение почты, погиб человек

В понедельник, 2 ноября, российская армия атаковала Изюм в Харьковской области авиабомбами. По предварительным данным, есть попадание в четырехэтажный жилой дом, горят автомобили. В результате обстрелов погиб человек, трое ранены.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, также поступила информация о пожаре в отделении почты.

Данные о пострадавших и последствиях атаки уточняются. На месте работают все экстренные службы.

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В Изюме 29 октября в результате удара российской управляемой авиабомбой погибли пятеро сотрудников Харьковского центра контроля и профилактики болезней. Как сообщили представители Изюмской городской военной администрации, в результате вражеского авиаудара по городу ранения получили 14 человек.

29 октября россияне ударили авиабомбой по пятиэтажке в Изюме, пострадали 10 человек.