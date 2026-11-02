РФ атаковала Изюм управляемыми авиабомбами: есть попадания в жилой дом и отделение почты, погиб человек
2 ноября россияне атаковали Изюм авиабомбами (Фото: ГСЧС Харьковской области)
В понедельник, 2 ноября, российская армия атаковала Изюм в Харьковской области авиабомбами. По предварительным данным, есть попадание в четырехэтажный жилой дом, горят автомобили. В результате обстрелов погиб человек, трое ранены.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, также поступила информация о пожаре в отделении почты.
Данные о пострадавших и последствиях атаки уточняются. На месте работают все экстренные службы.
В Изюме 29 октября в результате удара российской управляемой авиабомбой погибли пятеро сотрудников Харьковского центра контроля и профилактики болезней. Как сообщили представители Изюмской городской военной администрации, в результате вражеского авиаудара по городу ранения получили 14 человек.
29 октября россияне ударили авиабомбой по пятиэтажке в Изюме, пострадали 10 человек.