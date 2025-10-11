Армия РФ нанесла авиаудар по храму в Константиновке: есть погибшие и раненые, двухлетний сын священника выжил

Иова Почаевский храм в Константиновке, который пострадал после российского удара 11 октября (Фото: Сергей Горбунов / Facebook)

Российские оккупанты в субботу, 11 октября, нанесли авиаудар по территории Иова Почаевского храма в Константиновке Донецкой области. Известно о двух погибших и пяти пострадавших.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Горбунов в Facebook.

По словам Горбунова, россияне ударили по городу авиационной бомбой типа ФАБ-250. Взрыв произошел на территории Иова Почаевского храма, где на момент атаки находились местные жители.

Четырех пострадавших оперативно доставили в больницу в Дружковке.

Горбунов добавил, что взрывом поврежден фасад Иова Почаевского храма Горловской епархии Украинской православной церкви.

Как сообщает полиция, в 10:39 российские войска сбросили бомбу на территорию храма, где находились гражданские. Погибли мужчины 49 и 56 лет, ранены мужчины 47 и 74 лет и женщины 56 и 62 лет. На месте обнаружили двухлетнего мальчика — сына священника. Его мать погибла во время обстрела на прошлой неделе.

Еще одна женщина, которой 54 года, получила ранения во время другого авиаудара.

18 сентября российская армия сбросила бомбу ФАБ-250 на жилой сектор Константиновки, в результате чего погибли пять мирных жителей.

3 сентября директор Константиновской многопрофильной городской больницы интенсивного лечения Елена Руденко сообщила, что в городе прекратила работу последняя больница из-за постоянных обстрелов и нехватки медиков.

