Удар России по Драмтеатру в Мариуполе. Из укрытия удалось вывести 130 человек, судьба еще 1300 людей остается неизвестной — Денисова 18 марта, 13:08 Цей матеріал також доступний українською Укрытие в мариупольском Драмтеатре выдержало авиаудар России, количество пострадавших пока неизвестно (Фото:Donetsk Regional Civil-Military Administration/Handout/Reuters)

Из укрытия в здании Драмтеатра в Мариуполе, который обстреляли российские оккупанты, удалось вывести 130 человек.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в эфире телеканал Украина 24.

«По состоянию на этот час нам известно, что 130 человек удалось вывести, но по нашим данным там еще более 1300 человек, которые находятся в этих подвалах, в этом бомбоубежище», — отметила она.

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Денисова добавила, что пока никакой информации о том, в каком они состоянии, нет.

На месте продолжают работать спасатели.

В Мариуполе в результате попадания авиабомбы разрушен Драматический театр, который был самым большим укрытием для горожан, потерявших жилье из-за военной атаки России на Украину. Из-за жестких боев, которые велись рядом, спасатели долгое время не могли добраться до завалов.

17 марта народный депутат Сергей Тарута заявил, что, несмотря на бомбардировку РФ драмтеатра в Мариуполе, прятавшиеся там мирные жители сумели выжить. Есть ли погибшие, не уточняется.

Издание Reuters опубликовало спутниковые снимки частной американской компании Maxar Technologies, сделанные 14 марта. С двух сторон на русском языке были сделаны надписи Дети.

В МИД Украины заявили, что Россия целенаправленно нанесла удар по месту массового скопления гражданских, совершив очередное военное преступление.

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