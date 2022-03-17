Денисова назвала авиаудар России по Драмтеатру в Мариуполе актом геноцида и преступлением против человечности 17 марта, 14:58 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты уничтожили здание Драмтеатра в Мариуполе, там было самое большое укрытие в городе (Фото:Maxar Technologies/Handout/Reuters)

Украинский омбудсмен Людмила Денисова назвала авиаудар России по Драмтеатру в Мариуполе, где в укрытии находились мирные жители города, актом геноцида.

«Авиаудар по этому зданию, которое со всех сторон подмечено надписями „дети“ является актом геноцида и страшным преступлением против человечности, определенным Римским уставом Международного уголовного суда», — написала она в своем Telegram.

По словам Денисовой, наказание для российских войск и руководства государства-террориста будет неотвратимым и жестоким.

Омбудсмен добавила, что сейчас началось освобождение мирных жителей из-под завалов здания.

«Оттуда выходят живые взрослые и дети. Пока нет информации о погибших или раненых под завалами театра», — добавила Денисова.

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В Мариуполе в результате попадания авиабомбы разрушен Драматический театр, который был самым большим укрытием для горожан, потерявших жилье из-за военной атаки России на Украину. Из-за жестких боев, которые велись рядом, спасатели долгое время не могли добраться до завалов.

17 марта народный депутат Сергей Тарута заявил, что, несмотря на бомбардировку РФ драмтеатра в Мариуполе, прятавшиеся там мирные жители сумели выжить. Есть ли погибшие, не уточняется.

Издание Reuters опубликовало спутниковые снимки частной американской компании Maxar Technologies, сделанные 14 марта. С двух сторон на русском языке были сделаны надписи Дети.

В МИД Украины заявили, что Россия целенаправленно нанесла удар по месту массового скопления гражданских, совершив очередное военное преступление.

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