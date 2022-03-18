Российские оккупанты не позволяют спасти людей из-под завалов драмтеатра Мариуполя

18 марта, 03:43
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Россия нанесла авиаудар по мариупольскому драматическому театру (Фото:Telegram/ АЗОВ — Мариуполь)

Россия нанесла авиаудар по мариупольскому драматическому театру (Фото:Telegram/ АЗОВ — Мариуполь)

Автор: Елена Басараб

Российские оккупанты обстреляли сотрудников СБУ, пытавшихся достать граждан из-под завалов драмтеатра в Мариуполе.

Об этом сообщает полк "Азов".

"Сотрудники СБУ, предприняв попытку извлечь граждан из-под завалов разрушенного оккупантами Мариупольского драматического театра, попали под вражеский обстрел", - информируют бойцы.

Вечером 16 марта народный депутат Сергей Тарута сообщил, что Россия нанесла авиаудар по мариупольскому драматическому театру, который являлся величайшим укрытием местных жителей. Эту информацию подтвердили в горсовете Мариуполя.

По данным горсовета, в театре прятались сотни мирных жителей. В МИД Украины заявили, что Россия целенаправленно нанесла удар по месту массового скопления гражданских, совершив очередное военное преступление.

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Теги:   Мариуполь Батальон Азов Война России против Украины

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