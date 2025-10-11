«Каждые несколько минут пикировали дроны». Полиция показала видео первых минут после удара по церкви в Константиновке

Национальная полиция Украины опубликовала видео оказания первой помощи пострадавшим после российского бомбового удара по церкви в Константиновке , в которой находились гражданские.

«Сотрудники полиции забирали раненых и ребенка под обстрелом. Каждые несколько минут на полицейских пикировали дроны, из-за чего приходилось рассредотачиваться и прятаться», — отметили в Нацполиции.

Также сообщается, что всех пострадавших удалось эвакуировать и доставить в больницу, ребенка доставили в шелтер. Сейчас решается вопрос об эвакуации семьи в безопасный регион.

11 октября оккупанты нанесли авиаудар по территории церкви Иова Почаевского в Константиновке Донецкой области, где находились гражданские. Известно о двух погибших и пяти пострадавших. Четырех пострадавших оперативно доставили в больницу в Дружковке.

В полиции уточнили, что погибли мужчины 49 и 56 лет, ранены мужчины 47 и 74 лет и женщины 56 и 62 лет. На месте нашли двухлетнего мальчика — сына священника. Его мать погибла во время обстрела на прошлой неделе. Еще одна женщина, которой 54 года, получила ранения во время другого авиаудара.