В Беленьком Донецкой области под завалами дома нашли тела трех человек, погибших в результате авиаудара РФ

Российские оккупанты разрушили два частных дома (Фото: ГСЧС в Донецкой области/Facebook)

В понедельник, 27 июля, три человека погибли в результате российского авиаудара по частному сектору поселка Беленькое Краматорского района Донецкой области.

Об этом сообщили в ГСЧС в Донецкой области.

Российские оккупанты попали в два частных дома, в которых на момент атаки находились люди. Аварийно-спасательные работы продолжались около 17 часов.

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Спасатели извлекли из-под обломков разрушенных домов тела троих погибших. Сотрудники экстренных служб совместно с коммунальными службами разобрали 25 тонн строительных конструкций и ликвидировали пожары.

На данный момент аварийно-спасательные работы завершены.

В ГСЧС подчеркнули, что российские войска продолжают целенаправленный террор против гражданского населения Донетчины — это сознательные военные преступления, от которых ежедневно гибнут и страдают мирные украинцы.

26 июля Нацгвардия сообщила, что российские оккупанты активизируют подготовку к новым наступательным действиям на Покровском направлении. Главной целью россиян остается продвижение в направлении Доброполья.

27 июля в результате атаки российского беспилотника на работников Укрзализныци в Донецкой области погиб один железнодорожник, еще двое получили ранения.