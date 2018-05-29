Авиация приостановила тушение пожара в лесах Херсонской области

Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщает, что авиация приостановила до утра тушение пожара на 100 га леса вблизи села Раденск Олешковского района Херсонской области.

До приостановки, вертолет МИ-8 и самолеты АН-32П сбросили в общей сложности 105 тонн воды.

"В 20.20 тушения пожара авиацией приостановлено на ночное время", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, 28 мая сообщалось, что в Раденском лесничестве произошел лесной пожар на территории 20 га. Глава Олешковской райгосадминистрации Елена Кравченко-Скалозуб на своей странице в Facebook обвинила в пожаре отдыхающих в районе йодовых озер.

Позже стало известно, что пожар распространился на площади порядка 100 гектаров.