14 ноября 2018, среда

Авиация ООС отработала удары по наземным объектам - видео

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Авиация ООС уничтожила условные цели противника
Скриншот с видео

Авиация ООС уничтожила условные цели противника

Авиацию Воздушных сил ВСУ и армейскую авиацию ООС проверили во время выполнения задач по авиаподдержке наземных сил.

Как сообщили в штабе ООС, авиация отработала удары по движущимся и неподвижным наземным объектам.

Условные цели были уничтожены, результаты проверки оценили на "отлично".

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