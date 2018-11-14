Авиация ООС отработала удары по наземным объектам - видео

Авиацию Воздушных сил ВСУ и армейскую авиацию ООС проверили во время выполнения задач по авиаподдержке наземных сил.
Как сообщили в штабе ООС, авиация отработала удары по движущимся и неподвижным наземным объектам.
Условные цели были уничтожены, результаты проверки оценили на "отлично".
Мы в 2020 году. Как изменится Украина?
В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".
Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?
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