Авиарейсы в Украину могут частично возобновить до конца 2023 года — глава Ryanair
Ryanair (Фото:EPA)
Крупнейшая европейская бюджетная авиакомпания Ryanair рассматривает возможность возобновления небольшого количества рейсов в Украину до конца 2023 года при условии успешных переговоров Украины относительно частичного открытия воздушного пространства.
Об этом сообщил исполнительный директор авиакомпании Майкл О’Лири в интервью Интерфакс-Украина.
«Рассматриваем два плана: один — когда война закончится и все откроется в один или два дня. И второй, наиболее вероятный, согласно которому мы можем запланировать небольшое количество рейсов уже в конце этого года», — сказал он
О’Лири заявил, что министерство восстановления уже работает над тем, чтобы восстановить некоторые авирейсы — в частности в Киев и Львов.
«Я думаю, мы должны быть оптимистами. Сейчас министерство (Министерство восстановления — ред.) работает над тем, чтобы в конце этого года восстановить некоторые рейсы в Киев и Львов. И если они смогут доказать, что это безопасно, мы будем выполнять эти рейсы», — сказал глава Ryanair.
В то же время он отметил, что в случае, если Украине не удастся убедить EASA — Европейское агентство авиационной безопасности и страховые компании, что выполнять ограниченное количество рейсов в Киев и Львов безопасно, то возобновить полеты компания не сможет.
О’Лири привел пример Израиль, в котором несмотря на военные действия самолеты летают каждый день.
«Было определено, что летать безопасно, и они (местные власти — ред.) могут защитить самолет. Поэтому я не вижу причин, почему мы не можем вернуть рейсы (в Украину — ред.)», — отметил он.
В четверг, 20 июля, с рабочим визитом в Киев прибыли руководители Ryanair. Сообщалось, что они ведут переговоры с руководством международного аэропорта Борисполь.
Лоукостер планирует открыть 75 маршрутов из Европы в Украину в течение восьми недель после того, как воздушное пространство будет объявлено безопасным.
Ранее гендиректор Ryanair заявлял, что восстановление Украины предоставит европейским предприятиям огромные возможности для участия и развития, а авиация будет играть ключевую роль, потому что «русские, вероятно, взорвут дороги и мосты на пути к выходу из дома», и по мнению О’Лири авиаперевозки займут ключевую позицию.