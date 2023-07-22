Авиарейсы в Украину могут частично возобновить до конца 2023 года — глава Ryanair 22 июля, 13:04 Ryanair (Фото:EPA)

Крупнейшая европейская бюджетная авиакомпания Ryanair рассматривает возможность возобновления небольшого количества рейсов в Украину до конца 2023 года при условии успешных переговоров Украины относительно частичного открытия воздушного пространства.

Об этом сообщил исполнительный директор авиакомпании Майкл О’Лири в интервью Интерфакс-Украина.

«Рассматриваем два плана: один — когда война закончится и все откроется в один или два дня. И второй, наиболее вероятный, согласно которому мы можем запланировать небольшое количество рейсов уже в конце этого года», — сказал он

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О’Лири заявил, что министерство восстановления уже работает над тем, чтобы восстановить некоторые авирейсы — в частности в Киев и Львов.



«Я думаю, мы должны быть оптимистами. Сейчас министерство (Министерство восстановления — ред.) работает над тем, чтобы в конце этого года восстановить некоторые рейсы в Киев и Львов. И если они смогут доказать, что это безопасно, мы будем выполнять эти рейсы», — сказал глава Ryanair.

В то же время он отметил, что в случае, если Украине не удастся убедить EASA — Европейское агентство авиационной безопасности и страховые компании, что выполнять ограниченное количество рейсов в Киев и Львов безопасно, то возобновить полеты компания не сможет.

О’Лири привел пример Израиль, в котором несмотря на военные действия самолеты летают каждый день.

«Было определено, что летать безопасно, и они (местные власти — ред.) могут защитить самолет. Поэтому я не вижу причин, почему мы не можем вернуть рейсы (в Украину — ред.)», — отметил он.

В четверг, 20 июля, с рабочим визитом в Киев прибыли руководители Ryanair. Сообщалось, что они ведут переговоры с руководством международного аэропорта Борисполь.

Лоукостер планирует открыть 75 маршрутов из Европы в Украину в течение восьми недель после того, как воздушное пространство будет объявлено безопасным.

Ранее гендиректор Ryanair заявлял, что восстановление Украины предоставит европейским предприятиям огромные возможности для участия и развития, а авиация будет играть ключевую роль, потому что «русские, вероятно, взорвут дороги и мосты на пути к выходу из дома», и по мнению О’Лири авиаперевозки займут ключевую позицию.