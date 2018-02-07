Авиалинии Антонова приняли участие в подготовке запуска Falcon Heavy

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Самолет Руслан перевозил части ракеты Falcon Heavy

Самолет Руслан перевозил части ракеты Falcon Heavy

Украинские Авиалинии Антонова участвовали в подготовке запуска сверхмощной ракеты-носителя Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал.

Об этом сообщает посольство Украины в США.

Отмечается, что самолет Ан-124-100 Руслан, который принадлежит Авиалиниям Антонова, перевозил составные ракеты.

Речь идет о части головного обтекателя ракеты с габаритами, которые способен вместить только такой мощный грузовой самолет как Руслан.

Украинский самолет преодолел 3613 км в течение 4,5 часов, обеспечив своевременную доставку составляющих ракеты Falcon Heavy.

Ранее сообщалось, что 6 февраля с мыса Канаверал в Флориды была успешно запущена тяжелая ракета-носитель Falcon Heavy.

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