Авиаколлапс в Борисполе: пассажиры с ночи не могут вылететь в Египет рейсом Bravo Airways

В аэропорту застряли около 200 пассажиров с детьми

В столичном аэропорту Борисполь самолет компании Bravo Airways рейса BAY2023 уже более 10 часов не может вылететь в Египет.

Об этом со ссылкой на его пассажирку Юлию Морозову передает ТСН.

Как сообщается, самолет должен был вылететь в Шарм-эш-Шейх еще в три часа ночи 18 октября.

По словам женщины, пассажиров самолета сначала посадили на борт, однако позже объявили о технической неисправности и вывели всех обратно.

"Нас завели в самолет, завели двигатели, провели инструктаж, и затем командир экипажа объявил о технической неисправности самолета. Это было в три часа ночи. Потом к нам выходили представители аэропорта и сказали, что самолет тестируется и вылет будет в шесть, потом в девять, потом в десять. Последний раз сказали, что самолет не готов", - рассказала она.

В связи с этим около 200 пассажиров до сих пор ожидают своего вылета. При этом среди них есть два десятка детей.

Телефоны авиакомпании Bravo Airways сейчас не отвечают, однако на ее странице в Facebook сообщается, что причина задержки рейсов коммерческая.

Отметим, что ранее эта компания уже оказывалась в центре скандала из-за застрявших в аэропорту пассажиров.

Представители Bravo Airways обвиняли в создавшейся ситуации туроператора Oasis, который должен им 25 млн гривен.

В свою очередь, в Oasis заявили, что долги существуют с обеих сторон и обвинили авиакомпанию в том, что она не предупреждает заранее об отказе выполнять рейсы.