Авиаколлапс в Борисполе: пассажиры с ночи не могут вылететь в Египет рейсом Bravo Airways

В столичном аэропорту Борисполь самолет компании Bravo Airways рейса BAY2023 уже более 10 часов не может вылететь в Египет.
Об этом со ссылкой на его пассажирку Юлию Морозову передает ТСН.
Как сообщается, самолет должен был вылететь в Шарм-эш-Шейх еще в три часа ночи 18 октября.
По словам женщины, пассажиров самолета сначала посадили на борт, однако позже объявили о технической неисправности и вывели всех обратно.
"Нас завели в самолет, завели двигатели, провели инструктаж, и затем командир экипажа объявил о технической неисправности самолета. Это было в три часа ночи. Потом к нам выходили представители аэропорта и сказали, что самолет тестируется и вылет будет в шесть, потом в девять, потом в десять. Последний раз сказали, что самолет не готов", - рассказала она.
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В связи с этим около 200 пассажиров до сих пор ожидают своего вылета. При этом среди них есть два десятка детей.
Телефоны авиакомпании Bravo Airways сейчас не отвечают, однако на ее странице в Facebook сообщается, что причина задержки рейсов коммерческая.
Отметим, что ранее эта компания уже оказывалась в центре скандала из-за застрявших в аэропорту пассажиров.
Представители Bravo Airways обвиняли в создавшейся ситуации туроператора Oasis, который должен им 25 млн гривен.
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В свою очередь, в Oasis заявили, что долги существуют с обеих сторон и обвинили авиакомпанию в том, что она не предупреждает заранее об отказе выполнять рейсы.
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