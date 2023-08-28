Следствие опросило более 30 человек по делу об авиакатастрофе в Житомирской области — ГБР

28 августа, 20:01
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В Житомирской области столкнулись два самолета L-39, три пилота погибли (Фото:ГБР)

В Житомирской области столкнулись два самолета L-39, три пилота погибли (Фото:ГБР)

По делу об авиакатастрофе в Житомирской области, в результате которой погибли три пилота, следствие уже опросило более 30 человек.

Об этом заявила советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

«Следствие уже опросило более 30 человек, которые были свидетелями или причастными к авиакатастрофе самолетов в Житомирской области», — сообщила она.

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Советница уточнила, что это касается как гражданских граждан, так и тех, кто в тот день был на рабочем месте и имел отношение к организации этих полетов.

Сапьян рассказала, что по предварительным данным, авиакатастрофа произошла в результате столкновения двух самолетов, когда они совершали маневр разворота. Следствие рассматривает три версии: техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов или нарушение при организации совершения полетов.

25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа. Во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Все трое летчиков погибли.

Речь идет о капитане Андрее Пильщикове (Джус), майоре Вячеславе Минке и майоре Сергее Проказине. Они были боевыми пилотами 40-й бригады тактической авиации воздушного командования Центр.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Авиакатастрофа Следствие Житомирская область Пилоты Государственное бюро расследований (ГБР)

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