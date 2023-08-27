Расследование авиакатастрофы в Житомирской области может длиться полгода — Игнат
В Житомирской области столкнулись два украинских L-39 в Житомирской области (Фото:Радио Свобода)
Расследование авиакатастрофы в Житомирской области, в том числе и изучение черных ящиков с самолетов L-39, может длиться полгода.
Об этом сказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.
«Обычно у нас есть специальная лаборатория, где узконаправленные специалисты, которые по цепочке раскладывают каждую деталь самолета, чтобы выяснить, что произошло. Больше информации конечно, что есть в бортовых самописцах, которые имеют записи радиообмена. Разный срок [расследования] бывает. Бывает даже до полугода затягивается», — заявил Игнат.
25 августа на Житомирщине произошла авиакатастрофа. Во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Все трое летчиков погибли.
Речь идет о капитане Андрее Пильщикове (Джус), майоре Вячеславе Минке и майоре Сергее Проказине. Они были боевыми пилотами 40-й бригады тактической авиации воздушного командования Центр.
Сейчас идет расследование трагедии. ГБР начало уголовное производство по факту авиакатастрофы.