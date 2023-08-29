Авиакатастрофа в Житомирской области: началась расшифровка «черных ящиков» 29 августа, 14:48 25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа (Фото:dbr.gov.ua)

Началась расшифровка «черных ящиков» в расследовании авиакатастрофы в Житомирской области, которая произошла в пятницу, 25 августа.

Об этом сообщила советник по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

«Началась расшифровка „черных ящиков“…Особое внимание будет уделено работе части механизмов самолетов, то есть техническим характеристикам», — сказала она в эфире телемарафона.

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По ее словам, началось восемь экспертиз, которые также должны доказать, что либо самолеты были неисправными, либо это была ошибка пилотов, либо было нарушение организации полетов.

«Ожидаем еще начала судебно-медицинских экспертиз», — сказала она.

25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа. Во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Все трое летчиков погибли.

Речь идет о капитане Андрее Пильщикове (Джус), майоре Вячеславе Минке и майоре Сергее Проказине. Они были боевыми пилотами 40-й бригады тактической авиации воздушного командования Центр.

Сейчас идет расследование трагедии. ГБР начало уголовное производство по факту авиакатастрофы.

Следствие рассматривает три версии авиакатастрофы: техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов и нарушение при организации совершения полетов.

Джус (Андрей Пильщиков) летал на истребителе МиГ-29, служил в составе 40-й бригады тактической авиации.

Он участвовал в воздушной обороне Киева в начале полномасштабного вторжения.

В 2022 году Джус в составе украинской делегации встречался с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, просил предоставить ПВО и современные самолеты, чтобы закрыть украинское небо.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что пилот был главным двигателем адвокационной группы, которая продвигала решение по поставкам современных истребителей F-16 Украине.