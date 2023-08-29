Авиакатастрофа в Житомирской области. Два L-39 столкнулись фактически на старте — Игнат 29 августа, 21:04 По факту авиакатастрофы на Житомирщине открыто уголовное производство (Фото:Телеграмм-канал Офиса Генерального прокурора)

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что столкновение самолетов L-39 в Житомирской области 25 августа, в результате которого погибли трое украинских пилотов, произошло фактически на старте, однако детали трагедии будут известны после завершения следствия ГБР

Об этом Игнат рассказал в интервью Общественному.

Игнат отметил, что пилоты выполняли боевую задачу, которую им поставила воинская часть. В то же время он отказался детализировать, о какой задаче идет речь.



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«Был вылет, они фактически на старте, когда вылетели с аэродрома, столкнулись. Когда летели, выполняли ту задачу, которую поставили им часть», — отметил Игнат.



Спикер пояснил, что самолеты L-39 используются не только для учебных полетов, но и для выполнения различных боевых задач.



«У нас сейчас почти по всей территории страны почти все вылеты боевые, потому что идет война», — напомнил он.



Игнат сообщил, что трое пилотов на двух самолетах делали маневры в паре.



«Полеты на групповую взлетность — это сразу взлетает два самолета. Это тактический прием, который нужен для того, чтобы воевать с оккупантами. Чем ближе они друг к другу в групповой взлетности, тем они могут быть менее заметными на радарах врага», — сказал он.



Кроме того, Игнат отметил, что даже опытные летчики не могут сказать, что стало причиной катастрофы.

«Надо разбираться — бортовые самописцы, радиообмен, все это будет проанализировано и будет предоставлена эта информация, что происходило», — добавил спикер.

25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа. Во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Все трое летчиков погибли.

Речь идет о капитане Андрее Пильщикове (Джус), майоре Вячеславе Минка и майоре Сергее Проказине, им посмертно присвоили воинские звания. Они были боевыми пилотами 40-й бригады тактической авиации воздушного командования Центр.

Сейчас продолжается расследование трагедии. ГБР начало уголовное производство по факту авиакатастрофы.

Следствие рассматривает три версии авиакатастрофы: техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов и нарушения при организации осуществления полетов.