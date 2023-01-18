О причинах авиакатастрофы в Броварах говорить рано — Игнат 18 января, 11:21 Изучение обстоятельств авиакатастрофы может занять несколько недель (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Воздушных силах ВСУ заявили, что говорить о причинах крушения вертолета с руководством МВД в Броварах говорить пока рано.

Об этом в среду, 18 января, сказал в эфире общенационального телемарафона спикер командования ВС Юрий Игнат.

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«Комиссия будет расследовать причины. Это не будет 1−2 дня, потому что исследование авиакатастрофы занимает некоторое время. Думаю, будет создана государственная комиссия, в которую войдут разные авиационные специалисты. Они исследуют причины произошедшего и какие факторы влияли на то, что вертолет упал», — пояснил он, отметив, что есть несколько вещей, из-за которых может произойти авиакатастрофа.

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По словам Игната, на данное время необходимо изучить всю имеющуюся информацию, в частности, радиообмен и техническое состояние вертолета, что может занять не менее нескольких недель.

Вертолет с руководством МВД, на борту которого были, в том числе глава ведомства Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин, упал возле детского сада в Броварах в среду утром, 18 января.

В результате крушения все девять человек, которые находились на его борту, погибли.

По состоянию на 11:00 было известно, что всего жертвами трагедии стали 18 человек, среди них трое детей.