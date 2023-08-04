Авиакатастрофа в Броварах: суд назначил меру пресечения уже четырем должностным лицам ГСЧС 4 августа, 15:40 Суд назначил меру пресечения уже четырем должностным лицам ГСЧС (Фото:Суспільне)

Печерский райсуд Киева в пятницу, 4 августа, назначил четырем должностным лицам ГСЧС меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей без права на залог по делу о падении вертолета в Броварах, в котором погибло руководство МВД.

Об этом сообщает корреспондент Суспільного из зала суда.

Среди четырех должностных лиц ГСЧС, которые проведут под стражей два месяца, Иван Коробка, Владимир Леонов, Андрей Дворник и Олег Иванов.

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Накануне пяти должностным лицам ГСЧС, которые, по данным Офиса генпрокурора, были причастны к гибели руководства министерства внутренних дел 18 января, ГБР сообщило о подозрении.

Авиакатастрофа в Броварах: что известно

Утром 18 января в жилом квартале в Броварах упал вертолет, на борту которого было руководство МВД Украины. Среди 14 погибших в результате катастрофы — министр Денис Монастырский. Вертолет упал возле детсада, погиб один ребенок.

Позже выяснилось, что в Броварах упал вертолет ГСЧС, на борту которого было руководство МВД Украины. Среди погибших — глава МВД Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Они направлялись в командировку в Харьковскую область.

Информация о жертвах в течение дня поступала противоречивая. На данный момент известно о 14 погибших (не 17−18, как сообщалось ранее), из них один ребенок (ранее были данные о четырех погибших детях). Среди погибших девять человек находились на борту вертолета. 25 пострадавших находятся в больнице, из которых 10 детей.

7 февраля Верховная Рада назначила главу Нацполиции Игоря Клименко главой МВД.

