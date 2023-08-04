Авиакатастрофа в Броварах: глава МВД анонсировал кадровые перестановки в ГСЧС 4 августа, 21:02 Глава МВД Игорь Клименко анонсировал кадровые перестановки в ГСЧС (Фото:Александр Медведев/NV)

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в работе ГСЧС произойдут изменения после того, как нескольким должностным лицам службы сообщили о подозрении по делу об авиакатастрофе в Броварах 18 января, в которой погибло руководство МВД.

Об этом глава ведомства сообщил в своем Telegram-канале.

«Относительно ГСЧС. В ближайшее время обнародуем результаты внутренних проверок», — написал министр.

Он также анонсировал, что в работе ведомства «будут изменения».

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3 августа ГБР сообщило пяти должностным лицам ГСЧС о подозрении по делу об авиакатастрофе в Броварах. Должностным лицам Управления авиации ГСЧС и специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты инкриминируют нарушение правил безопасности полетов, что привело к гибели людей и крупному материальному ущербу (ч. 3 ст. 276 УК Украины). Начальнику службы безопасности полетов этого же отряда сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, руководство МВД летело на вертолете, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области и не должен был использоваться для других видов полетов. Командира экипажа не предупредили о непогоде над Броварами, а экипаж не имел допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов.

В ГБР заявили, что экипаж был вынужден лететь на предельно низкой высоте из-за непогоды. Вертолет столкнулся с землей при попытке облететь препятствие из-за «отсутствия необходимых навыков» у командира, считают в бюро.

Позже ГСЧС сообщило, что сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которым сообщили о подозрении по делу о гибели руководства МВД в авиакатастрофе в Броварах 18 января, отстранят.

В пятницу, 4 августа суд избрал меры пресечения всем подозреваемым чиновникам из ГСЧС. Четверо представителей ГСЧС Иван Коробка, Владимир Леонов, Андрей Дворник и Олег Иванов получили два месяца ареста без права залога, еще один — круглосуточный домашний арест

Авиакатастрофа в Броварах: что известно

Утром 18 января в жилом квартале в Броварах упал вертолет, на борту которого было руководство МВД Украины. Среди 14 погибших в результате катастрофы — министр Денис Монастырский. Вертолет упал возле детсада, погиб один ребенок.

Сейчас известно о 14 погибших (не 17−18, как сообщалось ранее), из них один ребенок (ранее были данные о четырех погибших детях). Среди погибших девять человек находились на борту вертолета. 25 пострадавших находятся в больнице, из которых 10 детей.

7 февраля Верховная Рада назначила главу Нацполиции Игоря Клименко главой МВД.

В пятницу, 4 августа, суд избрал меры пресечения всем подозреваемым чиновникам из ГСЧС. Четверо представителей ГСЧС Иван Коробка, Владимир Леонов, Андрей Дворник и Олег Иванов получили два месяца ареста без права залога, еще один — круглосуточный домашний арест.