Авиакатастрофа в Броварах. Версии о диверсии или покушении на руководство МВД не подтвердились — генпрокурор

31 июля, 11:54
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В авиакатастрофе в Броварах погибли 14 человек (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

В авиакатастрофе в Броварах погибли 14 человек (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Расследование авиакатастрофы в Броварах, в результате которой погибло руководство министерства внутренних дел Украины, еще продолжается. Версии, связанные с диверсией и посягательством на жизнь государственных деятелей, не подтвердились.

Об этом генеральный прокурор Андрей Костин заявил в интервью Укринформу, опубликованном в понедельник, 31 июля.

По его словам, расследование проводят специалисты из межведомственной следственной группы в составе ГБР и СБУ под процессуальным руководством Офиса генпрокурора. Также привлекли специалистов компании Airbus Helicopters, которая поставляла Украине вертолеты, в частности, H-225, на котором разбилось руководство МВД. Они помогли расшифровать бортовые самописцы и сделать 3D-моделирование полета.

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«По состоянию на сегодня собрали все необходимые технические документы. Завершается проведение необходимых экспертиз[…] Предварительно могу сказать, что версии, связанные с диверсией или посягательством на жизнь государственных деятелей, не нашли своего подтверждения. Об окончательных выводах по результатам досудебного расследования мы сообщим в ближайшее время», — рассказал Костин.

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Утром 18 января в Броварах возле детского сада упал и разбился вертолет ГСЧС, на борту которого находилось в том числе руководство МВД Украины, летевшее в Харьковскую область.

В авиакатастрофе погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Всего погибли 14 человек, среди них один ребенок.

В СБУ озвучили три версии авиакатастрофы вертолета в Броварах:

  • нарушение правил полета;
  • техническая неисправность вертолета;
  • преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   МВД Украины Авиакатастрофа Бровары Денис Монастырский

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